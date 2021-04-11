За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 112 человек, зафиксировано 235 летальных случаев, 5034 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 11 апреля.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но держится на высоком уровне. Днем ранее зафиксировали 17 463 инфицированных COVID-19, 8 и 9 апреля — почти 20 тысяч.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 853 249 человек, из них 1 410 860 выздоровели, летальных исходов — 37 014.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 697 случаев;

Винницкая область — 143 случая;

Волынская область — 292 случая;

Днепропетровская область — 1333 случая;

Донецкая область — 839 случаев;

Житомирская область — 434 случая;

Закарпатская — 138 случаев;

Запорожская область — 279 случаев;

Ивано-Франковская область — 110 случаев;

Киевская область — 659 случаев;

Кировоградская область — 207 случаев;

Луганская область — 72 случая;

Львовская область — 720 случаев;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 623 случая;

Полтавская область — 297 случаев;

Ровенская область — 277 случаев;

Сумская область — 638 случаев;

Тернопольская область — 410 случаев;

Харьковская область — 1374 случая;

Херсонская область — 312 случаев;

Хмельницкая область — 811 случаев;

Черкасская область — 349 случаев;

Черновицкая область — 193 случая;

Черниговская область — 489 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Закарпатская область перешла в «желтую зону».