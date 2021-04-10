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В Закарпатской области отменено действие «красной» зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для «желтого» уровня эпидемической опасности», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что «уже скоро» карантин могут ослабить в Закарпатской области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 463 человек, зафиксировано 398 летальных случаев, 10 722 пациенты выздоровели. За сутки было сделано 122 181 тест.
ForUm

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