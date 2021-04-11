Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса большую часть взрослого населения Украины до конца 2021 года.

Согласно плану Минздрава, обнародованному во время пресс-брифинга, ежемесячно планируют делать по 3 млн прививок. В комментарии УП главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что ресурсы системы здравоохранения позволяют делать от 4,5 млн до 11 млн прививок в месяц.

«11 [млн прививок] — это будет самый оптимистичный, 4,5 [млн прививок] — самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил», — сказал он, имея в виду наличие вакцин и шприцев, готовность медиков и желание украинцев вакцинироваться.

Сейчас правительство законтрактовало более 20 млн доз вакцин от COVID-19 производства AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Novavax.

Согласно плану, к концу апреля планируют использовать вакцину AstraZeneca, Sinovac и Pfizer. Из них только 215 тысяч доз китайского препарата Sinovac доставлены в Украину. Прибытие 117 тысяч доз Pfizer ожидают на следующей неделе.

В мае темпы вакцинации существенно ускорят — планируют осуществить до 2 млн прививок AstraZeneca и Sinovac.

С августа 2021 года планируют выйти на вакцинацию более 3 млн украинцев ежемесячно.

Напомним, ВОЗ заявила о шокирующем дисбалансе в распределении COVID-вакцин.