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Курсирование поездов в Закарпатскую область восстановлено. ПАО "Укрзализныця" запускает его с воскресенья, 11 апреля.

«Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область», - указано в сообщении.

Подчеркнем, с 11 апреля эти поезда едут в область, и только с 12-14 апреля - из Закарпатья.

Речь идет о следующих маршрутах:

№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);

№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);

№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);

№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);

№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);

№4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);

№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);

№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);

№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.

Напомним, в Закарпатской области отменено действие «красной» зоны карантина.
ForUm

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