Курсирование поездов в Закарпатскую область восстановлено. ПАО "Укрзализныця" запускает его с воскресенья, 11 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область», - указано в сообщении.
Подчеркнем, с 11 апреля эти поезда едут в область, и только с 12-14 апреля - из Закарпатья.
Речь идет о следующих маршрутах:
№45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);
№81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);
№357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);
№17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);
№15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);
№4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);
№107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);
№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);
№134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);
№26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).
Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.
Напомним, в Закарпатской области отменено действие «красной» зоны карантина.
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