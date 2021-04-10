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Переговоры лидеров Украины, Германии и Франции относительно обострения ситуации на Донбассе могут состояться на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Будет Н-3 — то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели «, — сказал он.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен накануне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе полетит в Париж, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе со своим французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Напомним, сегодня Зеленский с визитом в Турции.
ForUm

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