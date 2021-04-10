Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Турцию. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
«Начался визит Владимира Зеленского в Турцию», - написал посол и обнародовал фото встречи Зеленских возле самолета.
Кроме того Сибига подчеркнул, что Украина и Турция продолжают активный диалог.
Президент Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, будет находиться с рабочим визитом в Турции.
Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм.
Ожидается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Накануне Зеленский провел ночь в зоне ООС.
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