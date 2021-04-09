Во время рабочей поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Глава государства пообщался с защитниками и вручил им награды.

«Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя», - сказал Зеленский.

Президент и военнослужащие почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Утром 9 апреля Зеленский опубликовал в Instagram фото из Авдеевки. «Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.