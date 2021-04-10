Украина очень много сделала на пути к членству в Североатлантическом Альянсе. Главным элементом продолжение этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

Он подчеркнул, что любая активизация агрессии России будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, который имеет «бескомпромиссную позицию» относительно членства Украины в НАТО.

«Это (вступление в НАТО, - ред.) является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО», - убежден министр обороны.