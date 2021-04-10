Стратегической целью Российской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана по военному наращиванию РФ вблизи украинской границы и эскалации на востоке страны.

Так, отмечает министр, российские пропагандисты «разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению».

По его мнению, "милитаризация" информационного пространства, заявления о восстановлении боевых действий и видео эшелонов военной техники Российской Федерации в направлении районов вблизи государственной границы Украины должны посеять панику среди населения Украины, запугать мировое сообщество.

«Настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью Российской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития», - подчеркнул Таран.

По словам министра, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать «как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ».

Однако, по его мнению, активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.