Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины не состоится 9 апреля, поскольку президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов находятся на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в комментарии Радио Свобода.

В ОПУ добавили, что график заседаний СНБО иногда меняется в зависимости от графика главы государства. Когда состоится следующее заседание СНБО – не уточнили.

В сообщении, обнародованном пресс-службой президента, указано, что во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников Украины. «В пятницу президент посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие», - говорится в сообщении.

На днях СМИ сообщали, что заседание СНБО планируется на 9 апреля и на нем могут продолжать вводить санкции против контрабандистов.

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела персональные санкции против лиц, обвиняемых в контрабанде.