Служба безопасности Украины выявила в Международном аэропорту «Одесса» партию незаконно ввезенных подакцизных товаров. Оперативники спецслужбы изъяли 100 тыс. пачек сигарет ориентировочной стоимостью свыше 3 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз следует из одной из стран Персидского залива. По документам, сигареты ввозились под видом товаров широкого потребления.

Правоохранители, в рамках начатого уголовного производства, провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по месту жительства лиц, причастных к противоправной сделки.

Продолжается досудебное расследование.