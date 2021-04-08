также в разделеОбщество
Украина заняла 8 место в Европе по количеству заключенных 7
В ЕС заявили, что РФ во время стягивания войск усилила дезинформацию против Украины 9
ОГА: Запорожье идет к худшему «итальянскому сценарию» по COVID 9
ЕСПЧ признал правомерными штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей 10
ДТП в Польше: Водитель украинского автобуса не признает вину 11
Зеленский посетил передовые позиции военных на Донбассе 12
Юрист: Санкции в результате решений СНБО являются дезинтегрирующим фактором и подменяют правоохранительную функцию 15
СБУ сообщила о подозрении «министру инфы ЛНР» 10
Юридическое СМИ о санкциях СНБО: если людям не гарантирована защита от посягательств со стороны государства, то это еще большая угроза безопасности страны 14
Чернигов и Тернополь усиливают карантин 9
Экс-чиновнице филиала УЗ сообщили о подозрении в нанесении почти 495 млн убытков 9
НАПК проверит задекларированную чиновниками криптовалюту 7
Правозащитник назвал внутренние санкции убийством правосудия 22
Часть Херсонщины усиливает карантин 7
Арестович: Погибший на Донбассе ребенок нашел взрывчатку во дворе 21
В КС поступило представление об обжаловании указов по Тупицкому и Касминину 10
СМИ: На Западе и в Украине ждут победы Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским 91
Львов продлил жесткий карантин 19

Межфлотский переход начали десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море», - говорится в сообщении.

При подготовке к переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

«Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях», - уточняется в сообщении.

Накануне в МИД РФ заявили о наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море.

На фоне обострения ситуации в Донбассе и, в том числе, сообщений об обстрелах населенных пунктов в зоне конфликта, Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3383 грн.
21
Теги