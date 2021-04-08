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Районная прокуратура города Ярослав выдвинула обвинение водителю украинского автобуса, который попал в ДТП в ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве Польши. Однако он не признает свою вину, сообщила заместитель районного прокурора города Ярослав Божена Гараш-Волошина в комментарии Укринформу.

«Подозреваемый не признал вину и изложил свою версию событий. К нему применена мера пресечения в виде ежедневной регистрации в отделении полиции, изъятия паспорта и запрета на выезд из страны», - сообщила Гараш-Волошина.

По ее словам, водителю предъявлено обвинение на основании статьи 173 п. 2 Уголовного кодекса Польши – неумышленное доведение до катастрофы в наземном движении, которое предусматривает заключение сроком от шести месяцев до восьми лет.

Прокурор сообщила, что следствие находится в начальной фазе, сейчас проводятся следственные действия, которые должны однозначно установить причины катастрофы. «Сейчас проводятся экспертизы, и на основании общего материала сможем однозначно установить причины автокатастрофы», - отметила прокурор.

Она добавила, что сбор и анализ материала займет «по меньшей мере месяц».

Как сообщал ForUm, в ночь на 22 марта вблизи пункта обслуживания пассажиров «Кошице» в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в аварию попал украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. Он съехал с дороги, пробил отбойник в конце съезда к ПОП «Кошице» и съехал в придорожный ров. В машине находились 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП один человек (водитель, который не находился за рулем) погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался отчим 22-летнего водителя.

За две недели перед этим, в ночь на 6 марта, в том же месте разбился еще один украинский автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 человек.
ForUm

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