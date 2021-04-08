В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение рекомендовать ввести на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов (по новому территориальному устройству), а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин дополнительные противоэпидемические меры, сообщила пресс-служба ОГА.

Так, запрещен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), не разрешено осуществление адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, а также субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

- деятельности финансовых учреждений, почты, автозаправочных комплексов (без зон питания), а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

- выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

- осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг, осуществляется по предварительной записи.

Прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений.

Прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Работы учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Деятельности непродовольственных рынков.

Работы дошкольных учебных заведений. Осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров общественным транспортом с заполненностью более 50 процентов от количества мест для сидения.