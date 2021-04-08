Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали противоправную деятельность так называемого «министра связи и массовых коммуникаций ЛНР», сообщили ForUm’у в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.
Злоумышленник причастен к действиям, направленным на свержение конституционного строя и посягательств на территориальную целостность нашего государства.
По данным следствия, «чиновник» обеспечивает организационное содействие распространению враждебной пропаганды на временно неподконтрольной территории Луганщины через информационные ресурсы ОРДЛО.
Также он осуществляет мероприятия по популяризации незаконных вооруженных формирований и дискредитации подразделений операции Объединенных сил, в частности военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В рамках уголовного производства следователи органов безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры продолжаются следственные действия.
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