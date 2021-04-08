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Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны уволен за отказ поддержать усилия по закупке российской вакцины против коронавируса Sputnik V. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

Его заменит Петр Аренбергер, директор Факультетской больницы в Праге, который станет уже четвертым министром здравоохранения страны с начала эпидемии коронавируса. Блатны стал главой Минздрава только в октябре, после того как его предшественник Роман Примула был уличен в нарушении правил изоляции.

В марте президент Милош Земан призывал к увольнению Блатны за его отказ использовать российскую вакцину без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам, но премьер-министр Андрей Бабиш тогда отклонил это требование.

Чешский президент, известный близкими к Кремлю взглядами, был активным сторонником вакцины Sputnik V, которая не была одобрен EMA или чешским регулятором SÚKL.

Согласно последним данным, в Чешской Республике зарегистрирован самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения.
ForUm

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