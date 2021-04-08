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Уже более 170 народных депутатов переболели COVID-19, а некоторые из них — уже трижды, сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Верховная Рада Украины не пошла на карантин. Сейчас народные депутаты Украины работают в комитетах. Рада изменила календарный график, чтобы было меньше пленарных заседаний и не было скоплений, потому что более 170 депутатов уже переболели COVID, а некоторые из них — уже трижды. Мы будем собираться на внеочередные заседания для рассмотрения важных вопросов, чтобы законотворческая деятельность не прекращалась», - написал он в Facebook.

Стефанчук сообщил, что с началом пандемии внес в парламент один из первых законопроектов в Европе, который предусматривал возможность в исключительных случаях дистанционного проведения пленарных заседаний. «Но его не поддержали, хотя этот режим ввели на уровне комитетов, которые теперь в нем работают», - отметил первый вице-спикер.

По его словам, поскольку украинский парламент является единственным законодательным органом, необходимо иметь предохранитель в случае, если он не может собраться и принять важные решения. Ведь действующий Регламент фактически делает невозможным принятие таких решений.
ForUm

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