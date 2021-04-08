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Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия «Одесский морской торговый порт».

Он обоснованно подозревается в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн, сообщает пресс-центр ведомства.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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