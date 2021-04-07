Жители Великобритании в большинстве своем хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом, свидетельствуют данные опроса Deltapoll для издания Daily Mirror.

Респондентам задали следующий вопрос: «Кого бы вы хотели видеть монархом, когда королева покинет трон?» Кандидатуру 38-летнего принца Уильяма из предложенного списка выбрал 41% опрошенных, еще 22% предпочли бы 72-летнего наследного принца Чарльза, а 14% высказались за то, чтобы «в Великобритании больше не было монархии», передает Интерфакс.

Еще 8% сочли, что монархом должен стать принц Гарри, примерно 5% - за принцессу Анну (дочь Елизаветы II), 2% - за принца Эндрю, 1% - за принца Эдварда (оба - сыновья Елизаветы II). Остальные респонденты не смогли выбрать никого из списка.

Участников опроса также попросили выразить мнение относительно пребывания 94-летней Елизаветы II на троне. Как считает 41% респондентов, «королева должна оставаться монархом, пока не умрет». По мнению 27% опрошенных, королева должна сложить полномочия в будущем, если «не будет в хорошем здравии». Еще 21% принявших участие в опросе считают, что Елизавета II должна решить отречься в будущем, даже «если ее состояние здоровья будет хорошим». 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Согласно порядку престолонаследования в Великобритании, первым в очереди после Елизаветы II стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз, затем - его старший сын, принц Уильям. За ними следуют дети Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.