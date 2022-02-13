Люди ежедневно потребляет информацию, но, при этом, всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нашей эпохе характерно особое развитие технологий, связанных с человеческой коммуникацией. Все уже привыкли к тому, что практически мгновенно можно связаться с человеком с другого конца Земли. Казалось бы, общение между людьми должно выйти на новый уровень — стать глубже, твёрже, ближе. Но, как показывает практика, больше растёт поверхностная коммуникация с внешним миром, очень часто в ущерб общению с самыми близкими людьми», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что масса людей ежедневно потребляет информацию - «скандалы, интриги, расследования…», но, при этом, люди всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

«Много ли сейчас людей знают имена своих прабабушек и прадедушек? Многие ли интересуются у пожилых родственников, как звали по имени-отчеству того или иного предка? А ведь когда старики уйдут, трудно будет получить такую информацию», - добавил он.

И выходит, что семейные и любовные перипетии всяческих знаменитостей люди знают, а историю собственных семей - нет, констатировал архиерей.

«Грустно, что родные по крови люди отдаляются друг от друга, что отдаляются и от своих умерших родных (ведь для христианина у Господа все живы). И ради чего? Ради потребления ежедневной информации, которая не даёт пищу ни уму, ни душе. Либо мы бездумные механизмы, исторгающие звуки, и к речам не нужно прислушиваться, либо мы сознательные христиане, которые «цедят» свои слова, чтобы никакая «гниль» не вышла из уст», - считает управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний отметил, что эти обычные признаки времени вовсе не безобидны, а являются «привычными грехами», которые нужно выявлять и искоренять, потому что они уводят от истины и погружают душу во тьму.