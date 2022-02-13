также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ рассказал, каким должен быть путь к Богу 13
Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие 7
Предстоятель УПЦ освятил в столице новый храм в честь преподобного Серафима Саровского 25
Управделами УПЦ рассказал, почему не нужно бояться конца света 13
В Киеве Предстоятель УПЦ освятил храм в честь ученика апостола Павла 9
Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода 8
Во всех храмах и монастырях УПЦ 15 февраля будут молиться об онкобольных детях и воинах-афганцах 9
Управделами УПЦ рассказал, как доверие Богу помогает сохранить спокойствие во время тревожных слухов 21
Священник УПЦ объяснил, что такое Иисусова молитва 10
Священник УПЦ рассказал, как молиться за неверующих и некрещенных 12
В УПЦ возобновили паломнические поездки на Святую Землю 9
В УПЦ считают, что вера может стать одним из факторов объединения 46
Священник УПЦ объяснил, какие молитвы защищают от беды 12
Управделами УПЦ рассказал, почему в иконописи не место экспериментам 10
Священник УПЦ объяснил, почему нельзя снимать нательный крестик 21
В УПЦ считают, что Церковь может помочь в реинтеграции территорий ОРДЛО 8
«Автобус милосердия» УПЦ, ежедневно спасающий жизни бездомных, нуждается в поддержке 52
В Ивано-Франковске вопреки решению ООН выгоняют из храма общину УПЦ 28

Люди ежедневно потребляет информацию, но, при этом, всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нашей эпохе характерно особое развитие технологий, связанных с человеческой коммуникацией. Все уже привыкли к тому, что практически мгновенно можно связаться с человеком с другого конца Земли. Казалось бы, общение между людьми должно выйти на новый уровень — стать глубже, твёрже, ближе. Но, как показывает практика, больше растёт поверхностная коммуникация с внешним миром, очень часто в ущерб общению с самыми близкими людьми», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что масса людей ежедневно потребляет информацию - «скандалы, интриги, расследования…», но, при этом, люди всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

«Много ли сейчас людей знают имена своих прабабушек и прадедушек? Многие ли интересуются у пожилых родственников, как звали по имени-отчеству того или иного предка? А ведь когда старики уйдут, трудно будет получить такую информацию», - добавил он. 

И выходит, что семейные и любовные перипетии всяческих знаменитостей люди знают, а историю собственных семей - нет, констатировал архиерей.

«Грустно, что родные по крови люди отдаляются друг от друга, что отдаляются и от своих умерших родных (ведь для христианина у Господа все живы). И ради чего? Ради потребления ежедневной информации, которая не даёт пищу ни уму, ни душе. Либо мы бездумные механизмы, исторгающие звуки, и к речам не нужно прислушиваться, либо мы сознательные христиане, которые «цедят» свои слова, чтобы никакая «гниль» не вышла из уст», - считает управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний отметил, что эти обычные признаки времени вовсе не безобидны, а являются «привычными грехами», которые нужно выявлять и искоренять, потому что они уводят от истины и погружают душу во тьму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги