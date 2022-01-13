Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю, утверждая, что он вступал с ней в половую близость в 2001 году, когда девушке было 17 лет.

Ее обвинения были высказаны во время процесса над американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого посмертно обвиняют в сексуальных контактах с девочками-подростками, и его британской подруги Гислейн Максвелл, которую в конце декабря 2021 года признали виновной в растлении несовершеннолетних и пособничестве Эпштейну, пишет ВВС.

Американский судья Льюис А. Каплан постановил, что рассмотрение гражданского иска может быть продолжено, хотя адвокаты принца Эндрю пытались его закрыть.

Дэвид Бойс, адвокат Джуффре, сказал, что его клиентка будет добиваться того, чтобы ее обвинения признали правдивыми.

В качестве основания для прекращения дела в отношении их клиента адвокаты принца Эндрю ссылались на соглашение, достигнутое между Джуффре и Эпштейном, согласно которому она в обмен на денежную компенсацию отказывалась от каких-либо дальнейших исков против принца.

Но судья Каплан сказал, что иск по-прежнему может быть рассмотрен, добавив, что истинность или ложность обвинений Вирджинии Джуффре на данный момент не установлена. Дело против 61-летнего принца Эндрю может быть рассмотрено в суде США во второй половине этого года.

На процессе против Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила, что стала жертвой секс-торговли со стороны покойного финансиста.

По ее словам, ее отдавали другим влиятельным мужчинам, чтобы она оказывала им сексуальные услуги. Адвокат женщины говорит, что одной денежной компенсации для его клиентки будет недостаточно.

В октябре прошлого года полиция Лондона прекратила расследование в отношении принца Эндрю, заявив, что никаких дальнейших действий по поводу утверждений Джуффре предприниматься не будет.

Принц Эндрю, второй сын королевы, в интервью программе Би-би-си Newsnight в 2019 году сказал, что не помнит, чтобы вообще когда-либо встречался с Вирджинией Джуффре, и того, что она рассказывает о якобы происходивших между ними сексуальных контактах в США и Британии, на самом деле никогда не было.

Джуффре подала гражданский иск в Нью-Йорке еще в августе 2021 года в соответствии с законом штата о детях-жертвах, который позволяет возбуждать дела по заявлениям лиц, переживших сексуальное насилия в детстве, что в других случаях было бы невозможно в связи с истечением срока давности.

Принц Эндрю отказался от исполнения королевских общественных обязанностей вскоре после своего появления в программе Newsnight.

Одно из обвинений Вирджинии Джуффре состоит в том, что принц Эндрю якобы принудил ее к сексу в лондонском доме Гислейн Максвелл.

Адвокаты принца Эндрю потенциально могут подать апелляцию на решение судьи Каплана, хотя для этого им потребуется его разрешение. Но знатоки американского права считают, что формулировка о разрешении продолжить рассмотрение гражданского иска в отношении принца говорит, о том, что такого разрешения судья Каплан не даст.