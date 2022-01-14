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Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил военные титулы и королевские обязанности по патронажу, сообщил Букингемский дворец.

«С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности», - говорится в заявлении дворца.

61-летний принц также теряет право носить титул "Его королевское высочество", сообщает ВВС.

 

 

Это решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

«Герцог Йоркский и впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо», - заявили во дворце.

Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде. «Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула», - цитировала газета Times своего источника.

Ранее Букингемский дворец сообщал, что после временного отказа Эндрю от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи (это произошло в 2019 году) он также не будет участвовать в связанных с армией мероприятиях.

По данным Times, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую «внутреннюю ссылку». «Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы», - говорил источник издания.

Скандал разгорелся в начале 2019 года, когда шесть женщин дали показания против влиятельного американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В июле того же года его арестовали и обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, сексе с несовершеннолетними и подкупе потенциальных свидетелей.

Эпштейну грозило до 45 лет тюремного заключения, но 10 августа 2019 года он был найден мертвым в своей камере. Обвинительный приговор так и не был вынесен, хотя его жертвы настаивали, чтобы он был наказан посмертно. В декабре прошлого года американский суд признал подругу Эпштейна Гислейн Максвелл виновной в растлении малолетних.

Вскоре после смерти Эпштейна одна из свидетельствовавших против него женщин, Вирджиния Джуффре, заявила, что в начале нулевых принц Эндрю неоднократно бывал участником фривольных вечеринок, устраиваемых американским миллиардером, и у нее лично трижды был с ним секс, хотя ей в тот момент было 17 лет.
ForUm

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