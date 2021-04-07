Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о безальтернативном аресте бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, подозреваемого в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

«Мера пресечения – безальтернативное содержание под стражей – оставлена апелляционным судом в силе», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Офисе генпрокурора.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал для Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога.