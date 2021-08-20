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Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции бывшего нардепа Семена Семенченко на его содержание под стражей.

Сам Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки, сообщается на его странице в Facebook.

«Причина переноса - Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу. На самом деле судьи понимают, что дело сплошной фейк и не хотят марать руки, принимая беззаконные решения под давлением СБУ и Офиса Президента», - говорится в сообщении.

«Семенченко продолжают незаконно удерживать в изоляторе СБУ уже 6 месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста дома. Его лишили права на свидания с родными и близкими, а СБУ угрожает уголовными производствами уже и жене», - утверждается в сообщении.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. 

14 июля его освободили под домашний арест, 26 – снова арестовали.
ForUm

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