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В Украине ежемесячно должны делать 6 миллионов прививок против коронавируса для того, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Однако сейчас для закупки препарата Министерству здравоохранения не хватает средств.

Об этом на заседании правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает hromadske.

Он убежден, что мощности украинской медицинской системы готовы вакцинировать 70% украинцев до 2022 года. Минздрав разработал проект национального плана вакцинации, где указано, что для достижения этой цели нужно ежемесячно делать минимум 6 млн прививок.

«Почти 6 млн прививок в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления», — подчеркнул министр.

В то же время Степанов отметил, что на закупку вакцин от COVID-19 для украинцев нужно еще 6,5 млрд гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

По его словам, когда формировался бюджет на 2021 год, его ведомство просило на закупку вакцин более 15 млрд гривен, но получило 4 млрд с обещанием в случае необходимости оперативно дофинансировать закупки.
ForUm

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