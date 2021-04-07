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Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине холодильники для перевозки и хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer, сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

«Соглашение Украины с Pfizer приближает будущее без COVID. Вакцины, одобренные ВОЗ, являются одними из самых эффективных инструментов борьбы с этой пандемией. Они уменьшают трагические человеческие потери и смягчают текущие последствия в сфере здравоохранения и в экономике», – говорится в собщении.

В посольства также отметили, что для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, давая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах.

Как ранее сообщал ForUm, 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.
ForUm

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