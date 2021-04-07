Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга призвал Кабинет министров, Министерство здравоохранения и руководство Академии медицинских наук Украины предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных учреждениях, находящихся в столице, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В последние недели у нас увеличивается количество больных, госпитализированных пациентов и выросла смертность от вируса. По 40-50 человек умирают ежесуточно! И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Заполненность столичных больниц - 77 процентов. Поэтому, исходя из той ситуации, которая есть, - новые ограничения надо было вводить. Ситуация - критическая. Если в ближайшее время мы не остановим стремительное распространение болезни, медицинская система столицы не выдержит», - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть делает все возможное, чтобы не допустить коллапса медицины. Фактически самостоятельно город подготовил более 6200 коек для приема больных коронавирусом. Еще немного прибавилось сейчас ведомственных. То есть, в общем примерно 6500 коек есть сегодня.

«Мы еженедельно, где можем, добавляем в коммунальных медучреждениях койки. Но с такой динамикой расползания болезни и количества госпитализаций уже очень скоро нам их не хватает. У нас каждые сутки - если считать и больных с подтвержденным диагнозом, и больных с подозрением на вирус и с пневмониями - более 600-700 госпитализированных! Ежесуточно», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на днях больных наконец начали, совсем понемногу, принимать три больницы Укрзализныци. Правда, не в том количестве, в котором обещали. Эти больницы Минздрав определил для приема больных коронавирусом киевлян еще в октябре прошлого года.

«А еще более 10 тыс. коек есть в других ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук Украины. В академии нам сейчас обещают 500 коек. Предоставили пока почти 100. Но этого мало! Сегодня вес каждой койки - это человеческая жизнь! Поэтому я еще раз обращаюсь и требую от правительства, от Минздрава и руководства Национальной академии медицинских наук: не пренебрегайте киевлянами! Предоставьте доступ к лечению больных коронавирусом киевлян в ведомственных учреждениях, находящихся в столице! Иначе - это выглядит, как сознательное игнорирование ситуации. Игнорирование здоровья и жизни людей. Прекратите играть в политику», - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве заболевание коронавирусом за минувшие сутки обнаружили у 1417 человек, умерли 45 больных.