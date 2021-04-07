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В Киеве заболевание коронавирусом за минувшие сутки обнаружили у 1417 человек, умерли 45 больных. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, ухудшается. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1417 инфицированных.

Умерли 45 человек - 25 женщин и 20 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3701 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 170 517», - отметил Кличко.

Среди заболевших 819 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 32 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 38 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 45 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 183 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 489 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 672 человека.

А выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 476 человек. Всего коронавирус преодолели 108732 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 318, в Деснянском - 228 и в Днепровском районе - 159 случаев.

«Как я сказал, увеличивается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4608 больных коронавирусом. Из них 46 детей. 3222 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3878 человек. Под аппаратами ИВЛ - 69 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 77 процентов. Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 апреля зафиксировано 15415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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