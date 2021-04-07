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Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал российскую вакцину «Спутник V», закупленную предыдущим составом правительства и пришел к выводу, что она не идентична той, что получила одобрительные выводы в публикации авторитетного журнала The Lancet.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Dennik N.

Государственный институт не принял решения о рекомендации прививать население российской вакциной, поскольку не имеет достаточной информации для этого. Это общая позиция института и Министерства здравоохранения.

Отмечается, что словацкие инспекторы не могут оценить вакцину настолько всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Институт утверждает, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида.

Но только на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности для людей.

Словацкий институт даже не получил всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки.

Важной находкой стало и то, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, результаты которой были опубликованы в престижном журнале The Lancet. Они не такие же, как те, что используются в других странах.

До сих пор правительство в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на это исследование.

После исследования государственного института МЗ Словакии обратилось к другой лаборатории для проверки безопасности вакцины, однако результаты будут известны позже на этой неделе.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.
ForUm

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