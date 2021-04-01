Президент Словакии Зузана Чапутова назначила Эдуарда Гегера новым премьер-министром в четверг, закончив политический кризис, продолжавшийся более месяца.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.

Большинство членов Кабинета министров, которые работали при Игоре Матовиче, сохранили свои должности, в том числе глава МИД Иван Корчок.

Бывший премьер обменялся позициями с новым главой правительства и возглавил Министерство финансов.

Распределение министерств по квотам не изменится: партия OĽANO имеет семь министерских должностей в правительстве, Sme rodina будет иметь три должности, SaS получит три министерства, а партия «За людей» - два.

В воскресенье Матович объявил, что покинет свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Гегером.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.