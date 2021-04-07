Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а не провоцировать и не увеличивать напряженность.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает пресс-служба американского военного ведомства, передает УНИАН.

По его словам, на данный момент сложно говорить о намерениях России, наблюдается наращивание этой страной военных сил в Крыму и в других районах на юго-востоке Украины на украинско-российской границе, однако США продолжают следить за ситуацией.

«Мы продолжаем призывать к прекращению огня, к чему призывали и Минские соглашения, а затем… к снижению напряженности, к деэскалации», - сказал Кирби.

Напомним, по данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.