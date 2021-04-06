Первые партии вакцин Pfizer начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

«Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года», - отметил он.

По словам министра, переговоры о поставках вакцин Pfizer длились несколько месяцев.

«Спасибо гендиректору компании Pfizer доктору Альберту Бурли за эту сделку. Надеюсь, сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться», - отметил Степанов.

Как ранее сообщал ForUm, 6 марта Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19.