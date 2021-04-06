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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны готовит специальное решение с целью усиления выполнения задач, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Как передает УНИАН, об этом Стефанишина сказала во время онлайн-обсуждения «Украина и стандарты НАТО. Что сделано при президентстве Зеленского?»

«Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении», - отметила она. Стефанишина уточнила, что одним из элементов этого решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты Организации Североатлантического договора (НАТО).

По ее словам, речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны, но и о внедрении стандартов Альянса в различных структурах всего сектора безопасности и обороны по защите информации и работы с информацией, которая имеет ограниченный доступ.

«За последние полтора года мы существенно ускорили нашу работу, связанную с внедрением и стандартов с одной стороны, а с другой - принципов и политики НАТО. Так же вы имели возможность слышать, что мы системно сейчас работаем над вопросом развития системы национальной устойчивости, и буквально недавно комиссия по координации евроатлантической интеграции одобрила соответствующую концепцию, которая со временем станет правительственным документом», - сказала вице-премьер.
ForUm

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