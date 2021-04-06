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Международный валютный фонд после спада валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4% прогнозирует его рост в 2021 году на 4% с последующим замедлением в 2022 году до 3,4%.

Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) Фонда, среднегодовая инфляция в Украине после снижения в 2020 году до 2,7% увеличится в 2021 году до 7,9%, а в 2022 году уменьшится до 6,8%, передает УНИАН.

Отмечается, что инфляция на конец 2021 года составит 7,2%, а на конец 2022 года – 6% по сравнению с 5% в 2020 году.

Согласно новым оценкам, профицит текущего счета в 2020 году в 4,3% ВВП сменится в 2021 году дефицитом в 2,5% ВВП и его увеличением до 3,6% ВВП в 2022 году.

МВФ также прогнозирует уменьшение безработицы в Украине с 9% в минувшем году до 8,6% в этом и 8,4% – в следующем.

В опубликованном документе также содержатся макроэкономические оценки для 2026 года. Согласно им Украина через пять лет будет расти на 4% в год при среднегодовой инфляции 5% и дефиците текущего счета 3,8% ВВП.

Как ранее сообщал ForUm, реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2020 году сократился на 4%, по сравнению с показателем 2019 года.
ForUm

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