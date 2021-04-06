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Женщина-военнослужащая впервые прошла отбор на квалификационный курс Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, сообщил Учебно-тренировочный центр.

Женщине удалось пройти изнурительную двухнедельную селекцию с сильными физическими и моральными нагрузками. До этого, начиная с 2016 года, никто из кандидаток так и не смог пройти отбор, отмечают в центре.

«Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов «освоить все стихии, стать острием каждой из них». Как вспоминает в книге «Застилайте кровать» адмирал Уильям Макрейвен, если хотите изменить мир, никогда не бейте в колокол. «Помните, что жизнь несправедлива и неудачи – это распространенное явление. Но если вы пойдете на риск, стоять на своем в тяжелые времена, будете смело смотреть в глаза негодяям, поддерживать тех, кто сложил руки, и никогда не будете отступать, тогда вы сможете улучшить свою жизнь... и, возможно, даже изменить мир к лучшему! Никогда, ни при каких обстоятельствах не бейте в колокола!» - говорится в сообщении.
ForUm

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