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Канадский экономист Роберт Манделл, которого называли «отцом евро», умер в Италии на 88 году жизни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Экономист умер 4 апреля в Италии, в городе Тоскана, где проживал последние годы вместе с семьей.

Манделл знаменит тем, что обосновал возможность существования валюты, объединяющей несколько разных стран.

Он родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, получил степень бакалавра экономики в университете Британской Колумбии в Ванкувере и степень магистра в Вашингтонском университете Сиэтла, а также докторскую степень в MIT. Кроме того, у Манделл есть диплом юриста Университета Ватерлоо, он учился в Лондонской школе экономики.

Начиная с 60-х годов ХХ века, Роберт Манделл поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союзов, также представил теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию в области экономики, которая стала результатом многолетней его работы над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Вместе с Маркусом Флемингом он создал теоретическую основу неолиберализма как экономической модели, которая получила название «модель Манделла-Флеминга».
ForUm

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