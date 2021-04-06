Государственное бюро расследований проверяет причастность высших должностных лиц Украины к совершению госизмены во время оккупации Крыма.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

«Уже в этом году ГБР сообщило о подозрении бывшим президенту и премьер-министру Украины за совершение государственной измены при подготовке и подписании Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Это создало условия для неконтролируемого увеличения личного состава и вооружения на территории Крыма и города Севастополя, что повлекло за собой дальнейшую оккупацию Вооруженными силами РФ территории Украины», - сказал глава ГБР.

Кроме того, он добавил, что сейчас проводятся следственные действия с целью проверки причастности других высших должностных лиц Украины к совершению госизмены при следующих обстоятельствах.

«Эти дела исторически и морально связанные с делами Майдана. Это – очень чувствительная и общественно важная тема. Здесь мы также существенно продвинулись вперед. Уже в этом году в суд направлено 4 обвинительные акты относительно 10 человек, получены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, что позволит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности уже в этом году», - отметил Сухачев.

Глава Бюро сообщил, что в прошлом году следователи ГБР по согласованию с Офисом генпрокурора в этом деле привлекли к уголовной ответственности 40 человек, из которых:

• 25 представителей правоохранительных органов

• 5 судей

• 2 прокуроры

• 8 гражданских.

Руководитель ГБР отметил, что изменения в закон, которые должны были снять большинство препятствий для начала так называемого «заочного правосудия» в отношении бывших чиновников, обвиняемых в госизмене, скрывающихся на территории других стран, еще не действуют. Для этого Верховной Раде нужно принять необходимые решения.