Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и проводит испытания новейшего оружия, которое может угрожать США.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar. Они дают основания утверждать о постоянном и значительном наращивании российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, а также оборудовании подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

В частности, Москва разместила на севере бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

Также ведется работа по укреплению аэродромов.

Эксперты по вопросам оружия и западные чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу российского «супероружия» - торпеды «Посейдон 2М39». По их словам, разработка этого вооружения движется очень быстро, а дальнейшие испытания, как говорят в России, запланированы уже на этот год. Торпеда может двигаться у прибрежной зоны, в том числе и на американском морском дне. Если использовать торпеду по назначению, то радиоактивные волны, которые вызывают цунами, сделают полосы американского побережья непригодными для жизни в течение десятилетий.

Отмечается, что наращивание техники соответствовало тому, как перемещались войска НАТО и США.

Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что российские силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, особенно тех, которые вскоре будут без льда из-за климатических изменений.

«Россия реконструирует аэродромы и радиолокационные установки советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также создает свой флот ледоколов с ядерными и обычными двигателями», - заявил представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.