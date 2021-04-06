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Заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель относительно необходимости «демонополизировать русский язык» и признать наличие в нашей стране «украинского русского языка» не соответствуют Основному закону нашего государства и противоречат убеждениям специалистов в этом вопросе, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В эфире телеканала «Прямой» Креминь отметил, что понятие Мендель о «кодификации русского языка» в Украине никак не совпадает с понятиями, которые выражал профессор Юрий Ковалив, бывший научным руководителем Мендель во время написания ею научной диссертации, передает Интерфакс-Украина.

«Это никоим образом не коррелирует даже с позицией Тимоти Снайдера (историк, профессор Йельского университета, специалист в истории Восточной Европы, – ред.), который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте «украинского русского языка», - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он разъяснил, что вариант введения «украинского русского» невозможен, поскольку он, по его мнению, изначально является бесперспективным.

«Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Вместе с тем, хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом», - уточнил Креминь.

Он подчеркнул, что «языковой вопрос» в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.

«У нас есть система образования. У нас есть государственная власть, которая обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы. Ведь мы прекрасно знаем, что «русский мир» приходит не только из-за поребрика, он приходит, в том числе, с проведением конкурса Тараса Шевченко в городе Киеве, сетью «русского мира» и кабинетами «Россотрудничества» в разных уголках Украины. появлением маргинальных общественных объединений и организаций, которые говорят о так называемых притеснениях прав национальных меньшинств и коренных народов. Нужно работать. Нужно эффективно заниматься государственной языковой политикой», – отметил Креминь.

Омбудсмен также указал на необходимость создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.

«Нам нужно подняться над своими политическими «деятелями», в кавычках, которые сегодня заговаривают «языковой вопрос», не разрабатывая взамен лучших условий для развития украинского языка», - подчеркнул Креминь.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» заявила о необходимости признать наличие в нашей стране «украинского русского языка». Также она призвала украинцев лишить Россию статуса «монополиста» на русский язык и провести его «демонополизацию».
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