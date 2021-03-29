В Министерстве иностранных дел прокомментировали деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, который является филиалом российского Госагенства «Россотрудничество», а также организованное им 9 марта мероприятие: «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурную и философское наследие Т. Г. Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т.Г.Шевченко», - прокомментировали Радио Свобода в МИД.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве – это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России, говорится в ответе МИД.

СНБО, отвечая на запрос Радио Свобода сообщил, что рассмотрит вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от «президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы».

Российский центр культуры и науки совместно с российской агентством «Россотрудничество», признанным Европейским парламентом в 2016 году пропагандистским, анонсировали 9 марта мероприятие: «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко». На этот анонс обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинский в Южной и Западной Европе Павел Садоха, обнародовав в фейсбуке открытое письмо к президенту Украины и СНБО, в котором призвал «рассмотреть вопрос запрета в Украине функционирования очагов русской пропаганды и дезинформации «Россотрудничество».