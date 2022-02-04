Потребительские цены на белокочанную капусту за две последние недели выросли на 11% – до 21,59 грн за килограмм, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Отмечается, что из всех продуктов, цены на которые мониторит УКАБ, белокочанная капуста подорожала больше всего.

В 2021 году украинские аграрии уменьшили посевные площади под капустой из-за низких цен на нее в 2020 году, когда они были вынуждены реализовать этот овощ либо по низкой рентабельности, либо вообще ниже себестоимости, что и заставило пересмотреть структуру посевов. Фактор уменьшения собственного производства в комбинации с ростом цен на капусту в соседних странах (если есть возможность экспортировать ее туда) привел к столь стремительному росту цены в этом году. Кроме того, увеличение стоимости энергоресурсов на ее хранение и сезонный фактор дополнительно способствовали ее дальнейшему росту.

Из-за фактора сезонности и увеличения затрат по хранению продукции за 2 последние недели росли средние цены на полках супермаркетов на: морковь (+10% до 14,70 грн/кг), лук (+7% до 15,40 грн/кг), свекла (+7% до 16,40 грн/кг) и картофель (+5% до 9,14 грн/кг).

Продолжает расти в цене сливочное масло. По состоянию на 3 февраля 2022 упаковку сливочного масла весом 200 г можно приобрести за 54,46 грн/кг, что на 7% превышает цену 2 недели назад. Такая тенденция обусловлена ​​рядом факторов: уменьшение производства сливочного масла в Украине, рост цены на масло в Европейском Союзе (основной импортер данного продукта в Украину), рост в цене сырья для выработки масла (молока) и других составляющих себестоимости.

С началом нового года начала расти в цене и говядина. Если цены на свинину и мясо птицы росли постепенно, то сейчас цены на говядину пошли вверх. За последние 2 недели средняя цена на говядину выросла на 6% и на 3 февраля 2022 года стоит 205,38 грн/кг. В Украине продолжают уменьшаться объемы производства говядины, и по результатам 2021 такое сокращение составило 10%. Уменьшение предложения на рынке и рост составляющих себестоимости, наблюдаемый сейчас практически по всем статьям, неизбежно приводит к росту цены.