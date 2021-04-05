О возможности создания украинской вакцины от коронавируса и изготовления зарубежных вакцин в Украине рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала «Украина 24».

«Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить. Я слышу много предложений относительно того — а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. Но давайте будем откровенны — шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие, потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться», — сказал он.

Разумков считает, что сейчас лучше сосредоточиться на тех вакцинах, которые уже существуют.

«Если появится украинская вакцина — хорошо, тогда у нас будет больше возможностей вакцинировать украинских граждан. Но ждать только этого варианта точно не стоит, сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире, но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам», — сказал он.