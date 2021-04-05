Укрзализныця совместно с СБУ ведет расследование факта завладения государственными средствами в размере более 20 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

Так, в настоящее время Служба безопасности Украины в рамках уголовного производства по признакам правонарушения осуществляет документирование факта завладения государственными средствами в размере более 20 млн грн должностными лицами регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» и одного из заводов.

В частности, они подозреваются в закупке колесотокарного станка по завышенной стоимости. Укрзализныця собирает всю необходимую информацию для скорейшего расследования.