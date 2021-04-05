Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области нелегальный карьер, в котором промышленно добывался камень-известняк. Действия злоумышленников нанесли экологический ущерб государству на более чем 25 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы проводили добычу полезных ископаемых общегосударственного значения шахтным методом. Все это - без получения соответствующей разрешительной документации. Злоумышленники реализовывали нелегально добытый камень местным частным фирмам без уплаты налогов. Добыча осуществлялась с грубым нарушением законодательства по вопросам труда и охраны труда, что могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В ходе следственных действий на территории карьера правоохранители обнаружили подготовленную к реализации продукцию на сумму свыше 500 тыс. грн. Также изъято оборудование для добычи и транспортировки камней.

По предварительным оценкам специалистов, объемы ущерба окружающей среде в результате деятельности нелегального карьера нанесла ущерб на сумму свыше 25 млн гривен.

В рамках начатого производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие, планируется сообщить о подозрении организаторам нелегальных работ.