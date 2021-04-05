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Во Франции грабители проникли в дом известного бизнесмена и политика Бернара Тапи, избили его и жену.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в загородном доме Тапи к юго-востоку от Парижа. Четверо мужчин проникли в дом миллионера около 00:30, проскользнув мимо охраны.

Пару связали электрическими шнурами, подвергли физическому насилию и отняли у них украшения.

Тапи ударили дубинкой по голове, когда он сидел в кресле. Его жену Доминик Тапи несколько раз ударили, пытаясь узнать, где в доме спрятаны драгоценности. Позже ей удалось освободиться, она побежала в дом соседа и позвонила в полицию.

Тапи отказался от госпитализации, а его жену забрали медики. По сообщениям, воры украли две пары часов, в том числе Rolex, серьги, браслеты и кольцо.

78-летний Бернар Тапи, который некоторое время был министром правительства, - яркая и неоднозначная фигура. В течение десятилетий он был в центре судебных баталий в связи с коррупцией и мошенничеством и провел пять месяцев в тюрьме.

В 1986 году он за $35 млн приобрел футбольный клуб «Олимпик» из Марселя и в течение восьми лет был его президентом. С 1990 по 1993 год владел корпорацией Adidas. Сейчас он возглавляет холдинг Bernard Tapie Group и владеет 89% La Provence Group, издающей газеты La Provence и Corse-Matin. В 2019 году его состояние оценивалось в 200-250 млн евро.

 
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