Дональд Трамп, 45-й президент США, призвал своих сторонников бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после того, как ее глава осудил принятые республиканцами изменения в избирательное законодательство штата Джорджия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Newsweek.

Заявление экс-президента США прозвучало после того, как гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что его компания «разочарована результатами голосования за изменения в избирательные законы Джорджии».

В ответ на это Трамп призвал своих сторонников бойкотировать компании и организации, которые публично осудили решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Среди них также авиаперевозчик Delta и профессиональная бейсбольная лига США MLB.

Как пишет издание, позиция Coca-Cola вызвала массовую реакцию сторонников Трампа, которые объявили в социальных сетях, что будут следовать его примеру и бойкотировать компанию.

После этого Coca-Cola назвали Wokea-Cola, а некоторые пользователи написали, что в знак бойкота теперь будут покупать Pepsi.

В Джорджии приняли новый избирательный закон, согласно которому избиратели должны предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте.

Президент США Джо Байден осудил новый избирательный закон штата.