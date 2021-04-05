также в разделеМир
Гильдия киноактеров США назвала победителей ежегодной премии 16
В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами 11
В Нововолынске в результате аварии на шахте пострадали девять горняков 11
Президентом Косово избрали Вьосу Османи 18
Папа Римский Франциск в праздничной речи упомянул о войне в Украине 14
В Иордании произошла попытка госпереворота 23
Всего в мире от COVID-19 заболело более 131 млн человек 12
Нидерланды повторно остановили вакцинацию AstraZeneca 27
Движение по Суэцкому каналу полностью возобновили 12
В Турции зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 за сутки 28
Военный спутник РФ сгорел в атмосфере 17
В США сделали рекордное количество COVID-вакцин за сутки 20
Иран заявил о четвертой волне пандемии коронавируса 21
В штате Вашингтон упал фрагмент ракеты SpaceX 29
Протесты в Мьянме: число погибших превысило 550 человек 9
Байден отменил ряд санкций, введенных Трампом 26
Власти Беларуси внесли Тихановскую в список террористов 14
Во Франции усилили карантин: введен комендантский час 15

Дональд Трамп, 45-й президент США, призвал своих сторонников бойкотировать продукцию компании Coca-Cola после того, как ее глава осудил принятые республиканцами изменения в избирательное законодательство штата Джорджия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Newsweek.

Заявление экс-президента США прозвучало после того, как гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что его компания «разочарована результатами голосования за изменения в избирательные законы Джорджии».

В ответ на это Трамп призвал своих сторонников бойкотировать компании и организации, которые публично осудили решение контролируемого Республиканской партией законодательного органа штата Джорджия об изменениях в избирательное законодательство.

Среди них также авиаперевозчик Delta и профессиональная бейсбольная лига США MLB.

Как пишет издание, позиция Coca-Cola вызвала массовую реакцию сторонников Трампа, которые объявили в социальных сетях, что будут следовать его примеру и бойкотировать компанию.

После этого Coca-Cola назвали Wokea-Cola, а некоторые пользователи написали, что в знак бойкота теперь будут покупать Pepsi.

В Джорджии приняли новый избирательный закон, согласно которому избиратели должны предъявлять удостоверение с фотографией, чтобы голосовать по почте.

Президент США Джо Байден осудил новый избирательный закон штата.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
13
Теги