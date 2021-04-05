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Кандидатку от левонационалистического движения «Самоопределение» Вьосу Османи избрали президентом Косово, сообщает Радио Свобода.

За нее проголосовали 70 депутатов из 120.

В то же время оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов сербской национальности бойкотировали голосование.

Отмечается, что «Самоопределение» занимает все ключевые должности в Косово. На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.


 
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