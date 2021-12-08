Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский союз, говорится заявлении для прессы по итогам очередного заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.

«Косово сообщило о своем намерении подать заявку на членство (в ЕС)», - отмечается в документе.

Заседание состоялось во вторник в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти. Делегацию ЕС возглавлял высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Интерфакс-Украина.

На встрече подчеркнута важность проводимого при содействии ЕС диалога между Приштиной и Белградом и достижения «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений» между Косово и Сербией.

«Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути», - подчеркивается в заявлении.

«Стороны (ЕС и Косово) обсудили приоритеты реформ в основных областях (жизни Косово – ред.) и отметили приверженность правительства укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, соблюдению основных прав, реформе государственного управления, экономическому развитию, а также развитию образования и повышению занятости», - говорится в совместном заявлении.