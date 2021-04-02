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Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга показал, как выглядят спецпропуска на общественный транспорт во время ограничений в специальном режиме, и рассказал, кому будут их выдавать.

«Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуска – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные», - сказал Кличко.

Порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА.

Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч. «Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршруты. Потому наша главная задача - обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы», - добавил мэр.

Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением - 50% от технической характеристики транспортного средства. «Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам», - сказал Кличко.  
ForUm

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