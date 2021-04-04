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Во Львовской области взорвался боеприпас времен Второй мировой войны. В результате мужчину госпитализировали с множественными ранениями.

Инцидент произошел в селе Конотопы Червоноградского района. Там местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны и во время разбора произошел взрыв.

Из-за этого мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожих на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды боеприпасов времен Второй мировой войны. Полиция проводит следствие по факту взрыва.
ForUm

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